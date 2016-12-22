В Москве у станции метро «Славянский бульвар» застрелили мужчину

В Москве неизвестный застрелил мужчину у станции метро «Славянский бульвар». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

«В 20:35 поступило сообщение на службу «02» о стрельбе по адресу: Славянский бульвар, д. 2. Прибывшими полицейскими был обнаружен труп с огнестрельным ранением», — сообщили в полиции.

Агентство передает со ссылкой на источник, что произошедшее стало результатом ссоры между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета и скрылся.

В Москве на Ломоносовском проспекте 22 января неизвестный открыл огонь по предпринимателю. От полученных ранений мужчина скончался в «скорой». В полиции полагают, что причиной убийства могла быть профессиональная деятельность погибшего.