Число жертв пожара в Красногорске увеличилось до двух

Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске Московской области стали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы минздрава региона Дмитрия Маркова.
Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.
«В результате ЧП погибли два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи... Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщил Марков. Он уточнил, что в больнице находятся трое пострадавших, в том числе два ребенка. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Пожар в многоэтажке в Красногорске произошел утром 28 января. В доме загорелась квартира на шестом этаже. По словам источника, спасаясь от огня, из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина с двумя детьми.