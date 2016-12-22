При пожаре в многоэтажном доме в Красногорске погиб один человек

Пожар произошел в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске, его жертвой стал один человек, еще трое пострадали, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В результате пожара в квартире по адресу: Южный бульвар, дом 6 пострадали четыре человека, один из них погиб», — заявил он.
Представитель регионального главка МЧС рассказал «РИА Новости», что площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 13:55 мск. К тушению пожара были привлечены 44 человека личного состава и 13 единиц техники. По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу Красногорска.
По словам источника агентства «Интерфакс», пожар произошел в квартире на шестом этаже. «В очаге пожара женщина задохнулась угарным газом», — заявил он.
Источник также рассказал, что муж и двое детей погибшей, спасаясь, выпрыгнули из окна квартиры. «Выпрыгнувший из окна мужчина и двое детей госпитализированы в местную больницу. У них тяжелые травмы», — сказал он.
28 января в результате пожара в двухквартирном доме в станице Кировская Ростовской области погибли два человека.