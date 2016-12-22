В результате стрельбы на автомойке в США погибли пять человек

Неизвестный открыл стрельбу по клиентам автомойки в Пенсильвании. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает телеканал Fox News.
В результате происшествия, по данным сотрудников правоохранительных органов, погибли пять человек, еще один получил ранения. Инцидент, как уточнили полицейские, произошел около 3:00 утра по местному времени на автомойке Ed's Car Wash в американском городе Мелкрофт (он расположен примерно в 85 км от Питтсбурга), замечает издание WPXI. Остальных подробностей случившегося в полиции не сообщили, заявив, однако, что в настоящее время угрозы для общественности нет.
При этом, как отмечает Fox News, на данный момент неизвестно, где находится стрелок — ликвидировали ли его работники правопорядка или же он сбежал, и полицейские занимаются его поисками.
Ранее, 26 января, стрельба произошла на улице Гроте Виттенбургерстраат в центре Амстердама. Огонь тогда, как сообщали работники правоохранительных органов, возле детской площадки открыли несколько неизвестных в масках. В результате инцидента погиб один подросток. В полиции позже заявили, что случившаяся ситуация, по предварительным данным, носила криминальный характер и не являлась терактом.