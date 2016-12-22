Полиция назвала предварительную версию стрельбы в центре Амстердама

Стрельба в центре Амстердама, в результате которой погиб один и пострадали два человека, по предварительной информации, носила криминальный характер и не была терактом. Об этом говорится в сообщении голландской полиции.

В полиции подчеркнули, что вся имеющаяся к настоящему моменту информация указывает на то, что инцидент не был террористической атакой. «Все указывает на то, что это криминальный инцидент», — подчеркнули в правоохранительных органах.

В полиции подтвердили, что поиски преступников продолжаются. Неподалеку от места инцидента была найдена сгоревшая машина. Следователи не исключают, что она могла быть задействована в нападении.

О стрельбе в центре Амстердама, на улице Гроте ​Виттенбургерстраат, стало известно вечером 26 января. Огонь открыли несколько человек в масках близ детской площадки. По информации газеты Telegraaf, в результате инцидента погиб подросток.