Ассанж пообещал $37,5 тыс. за сведения о причастных к взрыву в Эквадоре

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал вознаграждение в размере $37,5 тыс. за информацию, которая могла бы помочь найти и арестовать причастных к взрыву, произошедшему 27 января возле полицейского участка в городе Сан-Лоренцо на севере Эквадора. Об этом Ассанж заявил в своем микроблоге в Twitter.
«Внимание! Я собрал вознаграждение в размере $37,5 тыс. за достоверную информацию, которая поможет выявить ответственных за взрыв заминированного автомобиля [в Эквадоре]», — написал он.
Как сообщает издание El Pais, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 28 человек, в том числе четверо полицейских. Неизвестные заложили взрывное устройство в припаркованном рядом с полицейским участком автомобиле. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что к теракту причастны лица, имеющие отношение к торговле наркотиками, с которыми правительство страны ведет ожесточенную борьбу.
В январе СМИ сообщили, что проживающий на территории посольства Эквадора в Лондоне Ассанж, являющийся гражданином Австралии, получил эквадорский паспорт.