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Жириновский выступил перед сторонниками Навального на акции в Москве
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Жириновский выступил перед сторонниками Навального на акции в Москве
Выборы президента России, 28 янв, 17:57
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Жириновский выступил перед сторонниками Навального на акции в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил несогласованную акцию протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве, передает корреспондент РБК. Политик обратился к участникам акции и выступил против предложения Навального бойкотировать выборы.

Лидер ЛДПР выступил, находясь в толпе участников акции на Тверской улице. Пришедшие на Тверскую люди обступили Жириновского и начали задавать ему вопросы.

«Надо всегда участвовать [в выборах]. Если мы будем участвовать, мы добьемся большего. Но вы имеете право не участвовать», — заявил он окружившим его участникам акции. Из толпы лидеру ЛДПР был задан вопрос о том, не устал ли он от участия в выборах. «Вы же оппозиция. Вы не устали?» — обратились к нему участники митинга. «Это специфика России. Хоть раз в России оппозиция приходила к власти? За 1150 лет — ни разу!» — ответил Жириновский. «Есть формы парламентской борьбы, есть формы уличной. Вы выбрали уличную», — добавил он.

Видео: Антон Сергиенко / РБК

Политик отказался от предложения пройтись по Тверской вместе с участниками несогласованного марша. Он объяснил это тем, что у него нет на это времени из-за плотного графика.

«Если мы все не примем участия в выборах, они все равно состоятся. Не было еще страны, чтобы народ объявил забастовку, протест и выборов не было. Выборы все равно состоятся», — подчеркнул Жириновский.

Глава ЛДПР прокомментировал задержание лидера протестных акций Алексея Навального. «Мы против любых арестов, задержаний и насилия», — сказал он.

Выступление Жириновского прерывалось выкриками участников акции «Забастовка!» и «Жириновский часть системы!».

Акция сторонников Навального «Забастовка избирателей». Фоторепортаж Еще 23 фото
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Задержание Навального также прокомментировали РБК депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Если у следственных органов есть доказательства того, что Алексей Навальный являлся организатором несанкционированного митинга, значит, «с точки зрения закона они правы», заявил он. «Мы [члены ЛПДР] против насилия и любых попыток ограничить демократию, но если уж законы такие приняты, то их надо соблюдать. Насколько мне известно, Навальному никогда не отказывали в проведении мероприятий в тех местах, где это законом разрешено. Он же всегда мотивирует тем, что закон неправильный. Многим не нравятся правила ПДД, но мы все-таки сторонники соблюдения правил», — пояснил депутат.

Акции протеста по всей России были анонсированы Навальным после того, как ЦИК отказалась зарегистрировать его для участия в выборах президента России. Акция сторонников оппозиционера в центре Москвы не была согласована властями. По оценкам столичной полиции, на митинг «Забастовка избирателей» на Тверской пришли около 1 тыс. человек.

На митинге в Москве задержали Алексея Навального
Политика

Сам Алексей Навальный был задержан полицией. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Также был задержан экс-глава московского штаба Навального Николай Ляскин.

Теги: Алексей Навальный , Владимир Жириновский
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