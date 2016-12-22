Сотрудника штаба Навального Ляскина задержали в маршрутке

Сотрудник московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин задержан в Москве.​ Об этом он рассказал РБК.

По словам оппозиционера, его задержали в районе Косино-Ухтомский. «Я ехал в маршрутке, два сотрудника полиции зашли в маршрутку, вывели меня и пересадили в автозак. Сейчас мы уже больше часа стоим на территории ОВД по Измайловскому району. Они [полицейские] кого-то ждут. О причинах задержания мне не говорят», — пояснил он Ляскин.

В ОВД по Измайловскому району на вопрос РБК о нахождении Ляскина на территории отдела ответили: «Это служебная информация, по телефону не распространяемся».

ТАСС сообщает о первых задержаниях в центре Москвы людей, пришедших на акцию «Забастовка избирателей».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его группа поддержки подали в мэрию столицы заявку на проведение «Забастовки избирателей» 28 января в центре города. Городские власти согласовали акцию, но предложили на выбор три альтернативных маршрута — в парке «Сокольники», на улицах Перерва и Люблинской или улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Оппозиционеры не ответили на предложения в установленные сроки. Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» заявители не имеют права проводить заявленные публичные мероприятия.

Власти Москвы пообещали обратиться в прокуратуру, если сторонники Навального не прекратят агитировать за участие в этой акции.