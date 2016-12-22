Около 1,5 тыс. жителей Парижского региона эвакуировали из-за наводнения

Во французском регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и его ближайшие пригороды, около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения, передает Reuters со ссылкой на главу парижской полиции Мишеля Дельпюэша.

Как отмечает агентство, из-за сильных дождей река Сена вышла из своих берегов. В настоящее время уровень воды близок к отметке, достигнутой во время наводнения в 2016 году. Тогда в северных районах Франции эвакуировали более 5 тыс. человек; десятки населенных пунктов ушли под воду.

По данным Reuters, вода затопила дороги рядом с набережными. Кроме того, руководство одного из крупнейших музеев мира Лувра приняло решение закрыть для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах.

В середине января в результате оползней и наводнений в американском штате Калифорния погибли 18 человек, более 20 пострадали.