Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии увеличилось до 18

По последним данным, в результате оползней и наводнений в Калифорнии погибли 18 человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей.
Ранее сообщалось о 17 погибших. Оползни на юге Калифорнии повредили ряд жилых строений. Для расширения поиска людей, пропавших без вести в условиях стихийного бедствия, были привлечены около 1300 человек, беспилотники и спецтехника. По данным властей округа Санта-Барбара, число пропавших без вести в Калифорнии превышает 40 человек. В нескольких районах штата были проведены новые эвакуации.
С 8 января в южной части Калифорнии идут проливные дожди, которые вызвали сход селей. В нескольких районах штата 7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, 23 тыс. эвакуированы. Сильнее всего пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара.