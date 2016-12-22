В МВД рассказали о причинах задержания Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в Москве для составления протокола о нарушении закона о проведении массовых акций. В отношении Навального будет заведено административное дело, говорится в сообщении управления МВД по Москве.

«На Тверской улице столичной полицией был задержан А. Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сообщили в полиции.

Позже поддержать основателя Фонда борьбы с коррупцией к отделению ОВД, в которое его доставили, пришла объявившая о своем решении участвовать в выборах президента России телеведущая Ксения Собчак, передает телеканал «Дождь». Задержание Навального она назвала «незаконным». «Каждый человек имеет конституционное право выходить и призывать к тем вещам, к которым он (Навальный. — РБК) призывает», — добавила Собчак.

Всего число участников несогласованной акции в центре Москвы в МВД оценили в тысячу человек.

28 января в России проходят массовые акции протеста, анонсированные Навальным в декабре. Глава Фонда борьбы с коррупцией и его сторонники подали в мэрию столицы заявку на проведение «Забастовки избирателей» 28 января в центре Москвы. Власти города предложили Навальному и его сторонникам на выбор три возможных места проведения акции — в парке «Сокольники», в Щукино и в Люблино. Однако оппозиционер отказался от предложенных мест, и акция не была согласована.

По данным «ОВД-Инфо», к 15:00 мск в Москве на акции протеста были задержаны не менее 15 человек. В числе задержанных оказался и пришедший на Тверскую Алексей Навальный.