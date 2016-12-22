Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды

Президент Украины Петр Порошенко не смог приехать на церемонию чествования памяти героев Крут в Черниговскую область из-за объявленного штормового предупреждения, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на украинского вице-премьера Павла Розенко.

«В сегодня в наших мероприятиях должен был принимать участие президент Украины Петр Порошенко, но из-за неблагоприятных погодных условий и из-за штормового предупреждения, которое сегодня объявлено и в Киеве и тут, ему не дали разрешение на приземление в Черниговской области», — заявил чиновник.

По словам Розенко, президента хотели пересадить на автотранспорт, однако, как подчеркнул вице-премьер, сам Порошенко «посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа».

Он добавил, что в понедельник, 29 января, все запланированные государственные мероприятия будут проходить уже при участии Порошенко.​

22 января Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня соборности заявил, что граждане Украины должны учить историю и делать «правильные выводы». Он посоветовал украинцам прочитать брошюру «Московская вошь» главного атамана войск Украинской народной республики (УНР) Симона Петлюры.

Вооруженное столкновение, более известное как Бой под Крутами, произошло 29 января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты, расположенного в 130 км к северо-востоку от Киева. В нем приняли участие отряды советских войск и вооруженные формирования УНР.

25 августа 2006 года «Мемориал памяти героев Крут» на железнодорожной станции Круты был официально открыт президентом Украины Виктором Ющенко.