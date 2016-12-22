Клинцевич ответил на слова премьера Польши о «российской угрозе»

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, назвавшего Россию серьезной угрозой для Польши.

«Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, Польше необходимо скорее беспокоиться о «зашкаливающих» националистических настроениях внутри страны. Он считает, что подобная ситуация является «очень странной» для государства, которое испытало фашизм на себе.

Клинцевич подчеркнул, что Москва не давала ни одного повода для подобных заявлений Варшавы. «Подчеркиваю — ни одного. Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения», — заключил сенатор.

Матеуш Моравецкий в рамках Всемирного экономического форума в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. «Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно», — заявил он. Кроме того, Моравецкий добавил, что проект строительства газопровода «Северный поток» представлен как бизнес-проект, но «на самом деле это не так».