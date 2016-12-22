Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой для страны

Матеуш Моравецкий считает, что для его страны одной из главных угроз является Россия. Он подчеркнул, что не считает строящийся газопровод «Северный поток-2» бизнес–проектом

Матеуш Моравецкий (Фото: Kuba Atys / Agencja Gazeta / Reuters)

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico.



«Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе и в других местах, о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о «Северном потоке-2», — рассказал глава польского кабмина.



Моравецкий отметил, что проект строительства газопровода «Северный поток» представлен как бизнес-проект, но «на самом деле это не так». По его словам, на Украине газопроводы станут ненужными, когда будет построен «Северный поток». «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая, и третья линия защиты, чем ничего», — сказал Моравецкий.

В декабре 2017 года премьер-министр Польши назвал газопровод «Северный поток-2» опасным для Украины и «вредным объектом», который угрожает безопасности Центральной Европы. Он заявил, что также он может стать «смертельным для Украины». По мнению Моравецкого, после того​ как газопровод будет построен, Киев исключат из системы прокачки российского газа в ЕС, и тогда у Кремля не будет препятствий к деятельности, которая дестабилизирует обстановку на Украине еще больше.

Об опасности «Северного потока» заявлял и президент Польши Анджей Дуда. Он также говорил, что газопровод ослабит энергетическую безопасность Польши и Украины и представляет опасность для единства Европы.

«Северный поток-2» по плану должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта — €9,5 млрд. Единственным его акционером выступает «Газпром».