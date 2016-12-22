Премьер Польши назвал Россию серьезной угрозой для страны

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал Россию серьезной угрозой для Польши. Об этом он заявил в интервью американскому изданию Politico.
«Я отношусь очень серьезно к российской угрозе. Я думаю, то, что Россия делает на Украине, — это очень опасно. Мы говорили со своими партнерами в Европейском союзе и в США, в том числе здесь в Давосе и в других местах, о том, как справиться с этой угрозой. Я сегодня начал день с переговоров с министром энергетики США Риком Перри, и мы говорили о «Северном потоке-2», — рассказал глава польского кабмина.
Моравецкий отметил, что проект строительства газопровода «Северный поток» представлен как бизнес-проект, но «на самом деле это не так». По его словам, на Украине газопроводы станут ненужными, когда будет построен «Северный поток». «И что произойдет в случае войны в Донбассе? Что будет, когда российская армия будет маршировать по всей Украине? Мы, конечно, не знаем, мы надеемся, что ничего такого не случится. Но лучше, если у нас будет и вторая, и третья линия защиты, чем ничего», — сказал Моравецкий.
В декабре 2017 года премьер-министр Польши назвал газопровод «Северный поток-2» опасным для Украины и «вредным объектом», который угрожает безопасности Центральной Европы. Он заявил, что также он может стать «смертельным для Украины». По мнению Моравецкого, после того как газопровод будет построен, Киев исключат из системы прокачки российского газа в ЕС, и тогда у Кремля не будет препятствий к деятельности, которая дестабилизирует обстановку на Украине еще больше.
Об опасности «Северного потока» заявлял и президент Польши Анджей Дуда. Он также говорил, что газопровод ослабит энергетическую безопасность Польши и Украины и представляет опасность для единства Европы.
«Северный поток-2» по плану должен пройти по дну Балтийского моря. Этот газопровод будет способен прокачивать 55 млрд куб. м газа ежегодно. Стоимость проекта — €9,5 млрд. Единственным его акционером выступает «Газпром».