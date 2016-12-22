На юго-западе Москвы перевернулся самосвал с песком

На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся грузовик «КамАЗ», перевозивший песок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на Профсоюзной улице. В результате произошедшего никто не пострадал.

«Другие транспортные средства не задеты», — добавили в полиции.​

23 января четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Саратовской области.