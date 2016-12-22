Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Саратовской области

На трассе в Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

ДТП произошло во вторник в 23:00 по местному времени (22:00 мск) на 14-м км автоподъезда к Энгельсу. «Автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 29-летнего водителя не уступил дорогу большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение», — сказано в сообщении.

По данным полиции, водитель ВАЗ 2110 и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте.

Осенью в Саратовской области при столкновении микроавтобуса, в котором находились граждане Таджикистана, с «КамАЗом» погибли пять человек. Как сообщили в МВД, по предварительным данным, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу микроавтобусу.