При столкновении автомобиля с микроавтобусом под Воронежем погиб человек
Общество, 11:16
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При столкновении автомобиля с микроавтобусом под Воронежем погиб человек
В Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 7:30 на 209-м километре дороги Курск — Борисоглебск.
Виновником аварии, предположительно, стал водитель ВАЗ-2107. Он умер до приезда скорой помощи. Четверо его пассажиров получили тяжелые ранения. Водитель и два пассажира микроавтобуса также пострадали и были госпитализированы.
Вечером 27 января на Варшавском шоссе в Москве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, пострадали двое.