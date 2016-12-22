При столкновении автомобиля с микроавтобусом под Воронежем погиб человек

В Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 7:30 на 209-м километре дороги Курск — Борисоглебск.

Виновником аварии, предположительно, стал водитель ВАЗ-2107. Он умер до приезда скорой помощи. Четверо его пассажиров получили тяжелые ранения. Водитель и два пассажира микроавтобуса также пострадали и были госпитализированы.

Вечером 27 января на Варшавском шоссе в Москве столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, пострадали двое.