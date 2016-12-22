В Москве, на Варшавском шоссе, в результате ДТП погиб один человек, пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает «РИА Новости».



По словам собеседника агентства, инцидент произошел в 23:00 мск. Он отметил, что на Варшавском шоссе столкнулись две иномарки. Какой именно марки были автомобили и другие обстоятельства произошедшего представитель ГИБДД не рассказал.

Источник «Интерфакса» сообщает, что в Москве также произошло ДТП на пересечении Каширского шоссе и улицы Шипиловской. По его словам, в результате столкновения автомобилей марок Mazda и Opel погибли два человека, пострадал один.