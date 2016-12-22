Илон Маск анонсировал огнемет для защиты от зомби

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил в Twitter о скором выходе в продажу безопасных огнеметов нового поколения, способных «зажечь любую вечеринку».

В следующей записи Маск добавил, что огнемет также пригодится при зомби-апокалипсисе, а если он не сработает против «полчищ мертвецов», бизнесмен обещает вернуть деньги.

К первому посту прикреплена ссылка на сайт boringcompany.com, где можно оставить предварительный заказ.

Позже бизнесмен написал еще несколько постов, посвященных огнемету. Он призвал не покупать его, затем добавил: «если, конечно, вы не хотите повеселиться», затем опроверг слухи о работе над подготовкой зомби-апокалипсиса, чтобы подстегнуть спрос на оружие. За это время, по его данным, было заказано около 2 тыс. экземпляров.

Ранее 28 января стала известна дата запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy 6, созданной Space X. Маск заявил, что она стартует 6 февраля.