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Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до 106
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Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до 106
Общество, 08:45
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Число отравившихся в хабаровской гимназии выросло до 106

Число заболевших острой кишечной инфекцией в Хабаровске возросло до 106. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших — семеро взрослых и 99 детей, это сотрудники и ученики гимназии №3. Четверо несовершеннолетних госпитализированы, остальным помощь оказывают амбулаторно.

Работа школы и пищеблока остановлена, проведена дезинфекция.

В столовой выявлены нарушения в приготовлении и хранении блюд, а также мытья посуды и дезинфекционного режима. Сотрудники выдавали готовые блюда без перчаток.

Накануне сообщалось о ста заболевших.

Теги: отравление , Хабаровск
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