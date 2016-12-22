Число отравившихся в гимназии в Хабаровске выросло до 100 человек

В Хабаровске зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции среди учеников и работников гимназии №3. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение. У остальных отравившихся заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести, среди них — семеро взрослых работников гимназии. Также у восьми детей был обнаружен антиген норовируса. В настоящий момент управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает эпидемиологическое расследование инцидента.

Накануне 70 учеников гимназии обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. После этого гимназию закрыли на пятидневный карантин. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в приготовлении пищи в столовой гимназии. Также нарушались правила мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции и питьевого режима для учеников.

По факту отравления школьников управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).