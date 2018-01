В США прокуратура начала расследование против продающей ботов компании

Нью-Йоркская прокуратура начала расследование в отношении частной компании Devumi, после публикации газеты The New York Times о торговле ботами в соцсетях, в которых были использованы данные с учетных записей настоящих пользователей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман.

«Попытки выдать себя за кого-то еще и обман — незаконны. Мы начали расследование в отношении Devumi и в отношении его очевидной продажи ботов с использованием украденных личностей», — написал он.

В материале The New York Times сообщается, что компания Devumi специализируется на продаже ботов, которые ретвитят посты знаменитостей, бизнесменов и всех, кто хотел бы стать популярным в социальных сетях. По данным расследования издания, у компании есть 3,5 млн аккаунтов, которые перепродаются и приносят клиентам 200 млн подписчиков.



Издание отмечает, что большинство аккаунтов-ботов похожи на настоящих людей. Они копируют имена живых пользователей, их аватарки, название городов и другую личную информацию, в том числе и несовершеннолетних. По данным издания, у Devumi таких аккаунтов по меньшей мере 55 тыс. В компании все обвинения опровергают и заявляют, что не использует реальные личности для создания ботов.



The New York Times узнало, что у Devumi всего 200 тыс клиентов. Фирма предоставляет рост подписчиков на YouTube, в Twitter, SoundCloud, LinkedIn и других. Кроме того, боты фирмы были представлены как сторонниками, так и противниками президента Дональда Трампа. Также фейковые аккаунты «служат» за рубежом. Так, по данным газеты, китайское агентство Xinhua заплатило Devumi сотни тысяч долларов за подписчиков и ретвит его материалов.



В субботу, 27 января, Bloomberg сообщал, что Twitter предоставил в конгрессе США доклад, в котором говорится, что «боты из России» активно ретвитили сообщения Трампа. По их данных, постами кандидата в президенты делились 470 тыс. раз с 1 сентября по 15 ноября 2016 года, что составляет 4% от всех ретвитов Трампа. Также боты делились публикациями второго кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Всего «российские боты» ретвитнули ее 50 тыс. раз.