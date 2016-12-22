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Twitter рассказал о тысячах репостов сообщений Трампа «русскими ботами»
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Twitter рассказал о тысячах репостов сообщений Трампа «русскими ботами»
Политика, 03:53
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Twitter рассказал о тысячах репостов сообщений Трампа «русскими ботами»

«Русские боты» активно ретвитили сообщения Трампа в Twitter в период президентской кампании, говорится в показаниях сотрудников социальной сети, предоставленных конгрессу США по делу о российском вмешательстве. Об этом сообщает Bloomberg.

C 1 сентября по 15 ноября 2016 года боты, связанные, по версии компании, с Россией, порядка 470 тыс. раз ретвитили сообщения будущего американского президента. Это составляет около 4% от всех репостов, которые собрали записи Трампа в социальной сети.

«Русские боты», как указали в Twitter, репостили и сообщения от противника Трампа, Хиллари Клинтон, однако ее записи собрали лишь 50 тыс. ретвитов от аккаунтов, связанных с Россией.

Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы
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Как накануне сообщило издание The Wired, показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США от сотрудников соцсетей собирает и спецпрокурор Роберт Мюллер. По данным источника издания, Мюллер уже провел допрос по меньшей мере одного сотрудника Facebook в рамках расследования. Издание отмечает, что следы российского вмешательства были замечены и в других социальных сетях, в том числе Instagram и сервисе YouTube. «Поэтому логично, что в расследование Мюллера будут включены титаны Силиконовой долины, которые позволили России распространить ненависть и хаос в американском обществе», — заключает издание.

Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Технологии и медиа

По оценкам, которые ранее озвучил Facebook, посты от аккаунтов, связанных с Россией в период предвыборной кампании, увидели по меньшей мере 126 млн американцев. Как заявили в социальной сети, «пророссийский» контент разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», упомянутом в расследовании РБК о «фабрике троллей».

Теги: Twitter , Дональд Трамп
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