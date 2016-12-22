Названы дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым в Москве

Прощание с журналистом-международником Борисом Тумановым пройдет в Москве в понедельник, 29 января, в 10:30 мск в морге по адресу: улица Бакинская, дом 26. Об этом сообщил его сын Григорий Туманов на своей странице в Facebook.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», по данному адресу находится Городская клиническая больница им. Буянова.
Журналист умер в Москве в ночь на субботу, 27 января. Ему было 79 лет. Борис Туманов выступал экспертом и соведущим программ на радиостанции «Эхо Москвы», был редактором международного отдела еженедельника «Новое время». Кроме того, он работал корреспондентом ТАСС и газеты «Известия» во франкоговорящих странах Африки, сотрудничал с радиостанциями Radio France Internationale и France Culture; работал в журнале «Наука и жизнь».