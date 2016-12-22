В Москве умер журналист-международник Борис Туманов

В Москве в возрасте 79 лет умер журналист-международник Борис Туманов. Об этом сообщил его сын Григорий Туманов на своей странице в Facebook.

Борис Туманов (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

«Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — написал он. Кремация должна пройти в понедельник. «Я ничего не знаю ни про панихиду, ни о чем-то еще, только то, что кремация в понедельник», — отметил сын.

«79 лет это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения», — заключил он.

Борис Туманов родился в 1938 году. В 1961 году окончил факультет журналистики МГУ им. М В.Ломоносова. Радиостанция «Эхо Москвы» отмечает, что Туманов выступал экспертом и соведущим программ на радиостанции. Также он работал корреспондентом ТАСС и газеты «Известия» во франкоговорящих странах Экваториальной и Западной Африки. Он был редактором международного отдела еженедельника «Новое время», корреспондентом бельгийской газеты La Libre Belgique в Москве. Сотрудничал с польской Gazeta Wyborcza и с радиостанциями Radio France Internationale и France Culture.​ Туманов трудился в журнале «Наука и жизнь». С 2003 года вел программу «Мировой порядок» на канале «Телеинформ».