ООН направила Де Мистуру на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет ​участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который состоится 29 и 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Представителя ООН на конгресс направил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, приняв соответствующее предложение России. Он принял такое решение после общения с де Мистурой, а также с «учетом заявления России о том, что результаты работы Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в сочи 29 и 30 января, будут рассматриваться как помощь по межсирийским переговорам, проводимым ООН в Женеве в соответствии с резолюцией [Совбеза ООН] № 2254».

Гутерреш считает, что сочинский конгресс станет важным вкладом в процесс активизации переговоров по Сирии под эгидой ООН в Женеве, основывающийся на «полном соблюдении Женевского коммюнике и резолюции СБ ООН 2254».

МИД России поприветствовал решение Гутерреша направить де Мистуру для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога, сообщает пресс-служба ​министерства.

​Конгресс сирийского национального диалога должен пройти в Сочи 29–30 января. Мероприятие по итогам встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани предложил провести российский лидер Владимир Путин. На него приглашены 1,6 тыс. человек, среди которых наблюдатели от ООН.​ Участники переговоров обсудят проект новой сирийской Конституции и проведут выборы под эгидой ООН. Проведение переговоров в Сочи, по данным Al-Arabiya, поддерживают Иран и Турция. Сирийская оппозиция — комитет по переговорам — отказалась участвовать в «мирном конгрессе» в Сочи.