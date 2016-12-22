Число жертв при взрыве в Кабуле превысило 60 человек

Число жертв при взрыве автомобиля в Кабуле возросло до 63 человек. Об этом сообщает агентство Tolo News со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.
Число пострадавших увеличилось до 151 человека. Ранее Reuters со ссылкой на Минздрав сообщал о 17 погибших и 110 раненых при теракте в столице Афганистана. Более 20 машин скорой помощи прибыло на место происшествия.
«Большинство жертв — гражданские лица», — сказано в сообщении.
Взрыв прогремел возле здания Национального директората безопасности Афганистана. Рядом с ним располагаются бывшее здание афганского Министерства внутренних дел и посольство Индии в стране. В результате теракта здания получили серьезные повреждения, во многих домах выбило окна.
Как сообщает агентство Pahjwok, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».