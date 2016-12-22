Глава МИД Польши попросил армию США подольше оставаться в стране

Польша надеется на значительное участие Соединенных Штатов в модернизации армии страны. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович после встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с премьером республики Матеушем Моравецким, передает wPolityce.

«Мы надеемся, что текущие переговоры о системе [ПРО] Patriot и другого вооружения, в том числе о вертолетах Black Hawk, произведенных в Польше, скоро будут завершены», — добавил министр. По его словам, Варшава рассчитывает не только на импорт оружия, но и на модернизацию польских предприятий с помощью США.

Дипломат подчеркнул, что Польша настаивает на «все более и более» продолжительном присутствии в стране американского военного контингента, поскольку это дает польскому народу «чувство безопасности».

Варшава и Вашингтон несколько последних месяцев ведут переговоры о поставках в Польшу американских комплексов Patriot. Государственный департамент США одобрил поставку Пентагоном в Польшу противоракетных систем на $10,5 млрд 18 ноября. В случае финального утверждения сделки Польша сможет также проводить совместные учения с другими членами Североатлантического альянса.

В августе 2017 года в польском МИДе поясняли, что стремление Варшавы разместить батареи комплексов ПВО Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области.