Во время ошибочного обстрела вертолета ВС США в Ираке погибли 8 человек

Вертолет Вооруженных сил США по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности Ирака в районе Аль-Багдади в провинции аль-Анбар. В результате погибли восемь и ранены 20 человек, передает телеканал Alarabiya​ со ссылкой на одного из местных чиновников.

В сообщении говорится, что самолет коалиции ошибочно обстрелял собрание местных сил безопасности в городе Аль-Багдади. Под обстрел попал в том числе старший офицер иракских сил безопасности.

По данным телеканала, позже коалиция выпустила разъяснение о бомбардировке в Аль-Багдади. В нем говорится, что ошибочный обстрел произошел во время рейда, который был связан с поиском одного из обвиняемых в терроризме. Рейд проходил при поддержке сил международной коалиции с воздуха. После завершения операции неизвестный бросил гранату в силовиков из одного из соседнего домов, после чего произошло боестолкновение. Командование поручило провести расследование случившегося.

По данным телеканала Alsumaria, который ссылается на источники, не желающие называть своего имени, под обстрелом погибли семь человек, а ранены 11. Под огонь попали глава полиции Аль-Багдади и глава администрации. Они направлялись на встречу с шейхом одного из местных племен.

В начале декабря прошлого года власти Ирака заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране. По словам премьера Ирака Хайдера Аль-Абади, силы этой группировки «полностью разгромлены и отброшены за пределы Ирака».