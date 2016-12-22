В Москве эвакуировали два вокзала из-за угрозы взрыва

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК об эвакуации на двух вокзалах Москвы — Киевском и Курском. «На Киевском вокзале эвакуация закончена. На Курском продолжается, с Курского вокзала эвакуировали 750 человек», — рассказал он. По словам источника ТАСС, оперативные службы проверяют вокзалы после сообщения о минировании.

Соцкий 10 января сообщал, что полиция начала проверку сообщения о минировании Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов.

В России с 10 сентября 2017 года идет волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий. Все данные об угрозах взрывов оказались ложными. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). Замминистра МВД Игорь Зубов заявил, что большая часть анонимных сообщений поступала в правоохранительные органы с территории Сирии. Депутаты Госдумы в декабре одобрили в третьем чтении законопроект об ужесточении наказаний для телефонных террористов.