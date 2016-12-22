Сборная США в Пхёнчхане станет самой многочисленной в истории зимних Игр

Олимпийский комитет США отправит на Игры-2018 в Пхёнчхан 242 атлета. Это рекордное для зимних Олимпиад число спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В состав американской сборной вошли 107 женщин и 135 мужчин. Среди них 10 олимпийских чемпионов, пятеро из которых взяли золотые медали на Олимпиаде в Сочи.

По данным комитета, всего Олимпийская сборная США в 2018 году насчитывает 103 постоянных олимпийца, 12 четырехкратных олимпийцев, 28 трехкратных и 60 двукратных. Для троих членов сборной это будут пятые Игры. Это сноубордистка Келли Кларк (олимпийская чемпионка 2002 года), лыжница Киккан Рэндалл и конькобежец Шани Дэвис (олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов).

Десять постоянных членов сборной США надеются повторить свой успех на Олимпиаде-2014 в Сочи. Среди них Джейми Андерсон (сноуборд), Мэдди Боуман (лыжный фристайл), Тед Лигетти (горнолыжный слалом​ (спуск с горы на лыжах) ), Микаэла Шиффрин (горнолыжный слалом) и Дэвид Вайс (горнолыжный фристайл).

Атлеты будут соревноваться в 15 дисциплинах в семи видах спорта и претендовать на 97 из 102 медалей на Олимпиаде в Южной Корее. Американская сборная будет претендовать на 100-ю золотую медаль (сейчас она имеет 96) и 300-ю медаль в общем зачете (сейчас — 284).

Зимняя Олимпиала в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

В середине января эксперты компании Gracenote, которая занимается аналитикой в сфере развлечений и спорта, опубликовали промежуточную версию «виртуального подиума Пхёнчхана» — прогноза медального зачета Игр. Согласно ей, ​США могут взять 10 золотых медалей (29 медалей в общем зачете). На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная США завоевала девять золотых медалей.