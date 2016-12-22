В центре Гонконга нашли бомбу времен войны

Рабочие обнаружили авиационною бомбу времен Второй мировой войны в центре Гонконга, на стройплощадке возле железнодорожной линии Ша-Тинь. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

На место происшествия вызвали наряд полиции, рабочих эвакуировали, стройплощадку оцепили. Позднее саперы достали и обезвредили бомбу. Ее длина составила 140 см, диаметр — 45 см. Она находилась в грунте на глубине 15 м. В настоящий момент оцепление снято, продолжаются строительные работы.

В городе Бохуме в Германии 25 января были эвакуированы 10 тыс. жителей из-за бомбы времен войны весом в 500 кг. Саперы достали и успешно обезвредили снаряд.