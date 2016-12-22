В Китае начали разработку искусственного интеллекта для нужд армии

В Китае отобрали 120 специалистов для работы в Академии военных наук, они будут заниматься развитием искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в оборонной сфере. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным газеты, более 95% экспертов, привлеченных для работы в академии, имеют ученые степени. Таким образом, Китай намерен в скором времени стать военно-технологической сверхдержавой и догнать США по техническим показателям. «Китай желает быть наравне с лидерами в военной технике как в целях национальной обороны, так и для того, чтобы позиционировать себя как мирового поставщика вооружений», — цитирует издание лидера КНР Си Цзиньпина. По его словам, технологический прорыв поможет Китаю противостоять «господству США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».