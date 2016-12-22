В Китае начали разработку искусственного интеллекта для нужд армии

В Китае отобрали 120 специалистов для работы в Академии военных наук, они будут заниматься развитием искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в оборонной сфере. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
По данным газеты, более 95% экспертов, привлеченных для работы в академии, имеют ученые степени. Таким образом, Китай намерен в скором времени стать военно-технологической сверхдержавой и догнать США по техническим показателям. «Китай желает быть наравне с лидерами в военной технике как в целях национальной обороны, так и для того, чтобы позиционировать себя как мирового поставщика вооружений», — цитирует издание лидера КНР Си Цзиньпина. По его словам, технологический прорыв поможет Китаю противостоять «господству США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».В начале января стало известно, что к 2023 году в Пекине создадут технологический парк по развитию искусственного интеллекта. Площадь парка, расположенного в западном районе Ментугу, составит 54,87 га. Власти Китая ожидают привлечь инвестиции в парк на $2,1 млрд. В парке планируют создать рабочие места для 400 предприятий, их годовая прибыль оценивается в $7,7 млрд. Помимо искусственного интеллекта в парке займутся разработкой сверхскоростной передачи больших объемов данных, облачными технологиями, биометрической идентификацией и глубоким обучением.