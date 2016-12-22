В Китае сообщили о создании парка по развитию искусственного интеллекта

К 2023 году в Пекине будет создан технологический парк по развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Парк будет расположен в районе Ментугу на западе Пекина, его площадь составит 54,87 га. Предполагаемый объем инвестиций — 13,8 млрд юаней (около $2,1 млрд). Ожидается, что в парке будет работать около 400 предприятий, годовая прибыль которых составит около 50 млрд юаней (около $7,7 млрд).
Разработкой технологического парка займется компания, подконтрольная научному центру Чжунгуаньцунь, который получил прозвище «китайской Кремниевой долины». Он был создан еще в 1950-х годах для интеграции науки и образования в стране.
В парке помимо искусственного интеллекта будут заниматься разработкой сверхскоростной передачи больших объемов данных, облачными технологиями, биометрической идентификацией и глубоким обучением. В технологическую структуру парка войдут мобильная сеть пятого поколения, суперкомпьютер и облачные сервисы.Парк будет сотрудничать с китайскими и зарубежными университетами, научно-исследовательскими институтами и крупными компаниями. Создатели парка надеются привлечь их для создания новых исследовательских центров.