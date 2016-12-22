В Мексике застрелили работавшую в Uber таксистку

Девушку, работавшую таксистом в компании Uber, застрелили в северо-западном мексиканском городе Тихуана, на границе с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

По словам прокурора Мигеля Анхеля Герреро, 21-летняя Карла Гарруф попала в ДТП. Из машины, в которую она врезалась, вышел мужчина, между ними завязалась ссора. После этого он достал пистолет и застрелил девушку, а затем сел в машину и скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. В Uber назвали случившееся «ужасным» и выразили соболезнования родственникам погибшей. В компании также пообещали разобраться в ситуации.

В ночь на 20 января в центре Москвы таксист открыл огонь из травматического пистолета по людям. Как сообщили РБК в столичном главке МВД, между таксистом и двумя молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина ранил своих оппонентов и скрылся с места происшествия. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, но отказались подавать заявления в полицию.