Кабмин упростил использование маткапитала для адаптации детей-инвалидов

Правительство России упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым документ опубликован на сайте кабинета министров.

Документ был внесен Минтрудом России. В нем отмечается, что внесенные в федеральный закон изменения предусматривают упрощенный порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида на новую. Для того чтобы использовать маткапитал на приобретение необходимых для детей-инвалидов товаров и услуг, в программе реабилитации ребенка должны быть соответствующие рекомендации. Раньше для этого нужно было получать направление на медико-социальную экспертизу, теперь изменения предусматривают упрощенный порядок замены индивидуальной программы реабилитации с включением в нее необходимых рекомендаций.

«Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься в индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида на основании справки, выданной медицинской организацией», — отмечается в справке к документу.

Президент Владимир Путин в декабре 2017 года утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. Администрации президента поручено до 15 февраля 2018 года обеспечить принятие законов по введению выплат на первого ребенка и ежемесячных выплат из маткапитала на второго ребенка начиная с 1 января 2018 года. Средства будут предоставляться семье до достижения ребенком возраста 1,5 года, они будут равняться прожиточному минимуму на ребенка в соответствующих регионах. Также Путин дал поручение о продлении срока действия маткапитала.

В конце декабря Совет Федерации одобрил закон, продлевающий программу маткапитала до конца 2021 года. Ранее программу планировали завершить в конце декабря 2018 года. В Госдуме также одобрили продление соответствующего закона. В 2018 году бюджет предоставит 1 млрд руб. на реализацию нового закона, еще 37,9 млрд руб. в 2019 году и 69,7 млрд руб. в 2020 году.