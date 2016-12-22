Курды заявили об уничтожении турецкого танка в Сирии

Сирийским курдам удалось провести успешную засаду на подразделение турецких войск, один турецкий танк уничтожен. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил официальный представитель Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

«Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — заявил курдский представитель.

Накануне, 26 января, информацию об официальных потерях турецкой армии в военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии озвучил глава Минздрава Турции Ахмет Демирсан, сообщает Hurriyet Dayly News. По словам министра, Турция потеряла трех солдат убитыми, кроме того, были убиты 11 бойцов союзных Турции отрядов сирийской оппозиции. Кроме того, в Турцию из Африна были эвакуированы около 130 раненых в ходе боевых действий. Министр не уточнил, какую долю от раненых составляют турецкие военнослужащие.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне 20 января. Анкара утверждает, что курдские военные формирования, находящиеся в регионе, связаны с запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» и представляют угрозу для национальных интересов страны.