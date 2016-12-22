В Пермском крае пять человек погибли в результате пожара

В результате пожара в Пермском крае погибли пять человек, в том числе дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Пожар возник в поселке Ильинский в 00:34 по местному времени (22:34 мск), говорится в сообщении регионального управления МЧС. Загорелись баня и деревянный жилой дом, в котором находились люди. Через полтора часа огонь был потушен силами пожарных, однако спасти людей не удалось.

«На пожаре погибли пять человек, в том числе дети, число погибших детей уточняется. Возбуждено уголовное дело, проводится осмотр места происшествия», сообщили в СКР.

Вечером 26 января загорелся жилой дом в поселке Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате пожара дом обрушился. Из здания были эвакуированы 65 человек, власти решают вопрос об их временном размещении.