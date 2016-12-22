На Ямале после пожара обрушился жилой дом

В Ямало-Ненецком автономном округе, в поселке Пангоды произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме, говорится в сообщении регионального МЧС. В результате пожара здание обрушилось, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям вечером 26 января. Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 11 детей. «Двухэтажный трехподъездный дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей его площади», сообщили в МЧС.

В сообщении ведомства отмечается, что площадь пожара составила 636 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Местные власти организовали пункт временного размещения для жильцов сгоревшего дома на базе спортивно-тренировочого зала. Обрушившийся дом восстанавливаться не будет. Пока проживавшие в нем люди находятся у родных и знакомых.

В городе Юрьевец в Ивановской области 22 декабря обрушилась стена жилого дома. Из здания были эвакуированы 80 человек. До этого жильцы дома обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания.