Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

Для противостояния «российской агрессии» страны Европы должны создать новую коалицию. Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах», — написал украинский президент.

Вопрос об ответе на действия России в Европе был поднят Порошенко во время сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Комментируя дискуссию, Порошенко отметил, что считает необходимым объединение европейских стран для ответа на вызов со стороны Москвы. «У нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», — подчеркнул он.

В видеозаписи дискуссии, прикрепленной к записи, Порошенко называет строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины исключительно политическим решением и обвиняет «Газпром» в попытках «подкупить некоторые европейские страны».

Верховная рада Украины 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса. В тексте закона Россия признается страной-агрессором и, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей называются оккупированными Россией территориями.