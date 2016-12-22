Бастрыкин счел нападения в школах следствием халатности

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин полагает, что нападения в школах зачастую являются следствием халатности и нарушения правил безопасности. Такое мнение он высказал в ходе совещания в Санкт-Петербурге.

«По таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей», — добавил председатель СК.

В том числе Бастрыкин упомянул о нападениях в учебных заведениях, которые произошли в середине января в нескольких регионах.

Так, 15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали во время урока на учителя и детей, пострадали 15 человек. 17 января в одной из школ Челябинской области во время ссоры между учащимися 9-го класса подросток ударил ножом другого ученика. 19 января в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ один из учеников бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а затем несколько раз ударил топором по голове преподавательницу Ирину Раменскую и напал на школьников.

Как сообщали источники РБК в следственных органах, охрана в пермской школе, где произошло нападение, «оставляет желать лучшего». Женщина-охранник, которая в тот день дежурила в школе, не нажала кнопку тревожной сигнализации, отмечал источник.