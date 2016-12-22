Россия не увидела «новых аргументов» Украины в споре за $3 млрд

В ходе слушаний в Апелляционном суде Англии о споре о долге Украины перед Россией Киев не предоставил «каких-либо новых аргументов против обоснованных требований» Москвы выплатить стоимость еврооблигаций на $3 млрд, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

Компания, представляющая интересы России, попросила суд отказать Украине в ее требованиях, отметили в Минфине.

В Министерстве финансов Украины заявили, что представители страны привели «веские правовые аргументы» по делу. Киев уверен в том, что судебный процесс закончится его победой, говорится в сообщении. В ведомстве назвали разбирательство с Москвой частью стратегии России по «незаконной и противоправной агрессии против Украины».

Спор касается украинских еврооблигаций, которые Россия приобрела в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния. После смены власти Киев отказался платить по этим бумагам. Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона. Президент Украины Петр Порошенко в июне 2015 года заявил, что выданный Россией кредит был «взяткой» бывшему главе страны Виктору Януковичу. Позднее Украина ввела мораторий на выплату долга.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона постановил, что Украина должна выплатить России $3 млрд в счет погашения еврооблигаций, проценты в размере $674 тыс. и платежи по последнему купону в размере $75 млн.

Суд также отказал Украине в том, чтобы дело рассматривалось как политическое, подтвердив коммерческий характер спора.

Киев тогда заявил о намерении оспорить решение суда.