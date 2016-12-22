Рабочий госпитализирован после падения башенного крана под Калининградом

После падения башенного крана на стройке в Зеленоградске Калининградской области госпитализирован рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По факту падения следователи проводят проверку.

Кран упал на одной из строительных площадок по улице Потемкина 26 января. Согласно предварительным данным, пострадавший — 28-летний крановщик — находился в кабине крана. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее, 19 января, строительный кран рухнул на двухэтажный жилой дом в Кирове. Погиб крановщик, еще два человека получили травмы.