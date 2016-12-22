При падении крана в Кирове погиб человек

В Кирове башенный кран обрушился на жилой дом. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
«Крановщик погиб, но окончательное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Завалы разбирают, территория оцеплена, никого не подпускают», — сообщила представитель ведомства.
По факту произошедшего начата доследственная проверка.
Региональное управление МЧС уточнило, что в результате падения крана погиб один человек, еще двое получили травмы. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Уточняется, что дом, на который упал кран, двухэтажный, кирпичный с деревянной крышей.
Позднее РБК в пресс-службе управления МЧС по Кировской области рассказали, что жильцы, находившиеся дома в момент падения крана, размещены в мобильном пункте обогрева с горячим питанием. «Погибшего крановщика достали из кабины. Пострадавший рабочий пока находится в больнице, все идет к выписке», — добавил собеседник.
По данным ведомства, кран раздавил припаркованный рядом автомобиль, повредил кровлю и две квартиры. «Здание обследуют при помощи мобильного комплекса «Стрела», который доставит из Нижнего Новгорода вертолет Ми-8», — рассказали в управлении.