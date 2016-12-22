СК возбудил дело из-за брошенного на улице пациента сочинской больницы

По факту оставления пациента сочинской больницы на улице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Речь идет о ст. 125 УК России (оставление в опасности).

«По данным следствия, рано утром 25 января 2018 года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также имевшейся интоксикацией организма», — указывает СК.

Проверка была начата после появления в интернете видео, на котором пациента вывозят из больницы и оставляют на улице.

Инцидент произошел в сочинской городской больнице №4. По версии медсестер, пациент, ранее поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы в указанное им место.



Сотрудник полиции, обративший внимание на мужчину, который лежал рядом с гаражами, вызвал бригаду скорой помощи, после чего пациента вновь доставили в ту же больницу.

Местное издание «Сочи. Объектив» сообщает, что служебную проверку по факту произошедшего организовали также в управлении здравоохранения городской администрации.