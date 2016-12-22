СК начал проверку после видео с оставившими на улице пациента медсестрами

В Краснодарском крае Следственный комитет организовал доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором видно, как медсестры вывезли пациента городской больницы Сочи на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения и оставили лежать на земле. Сообщение размещено на странице регионального управления СКР.
«Следователем будут тщательно изучены и проанализированы действия медицинских работников, оказывавших помощь пациенту. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Местное издание «Сочи. Объектив» сообщает, что служебную проверку по факту произошедшего организовали также в управлении здравоохранения городской администрации.
Инцидент произошел в сочинской городской больнице №4. По версии медсестер, утром 25 января пациент, ранее поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения: он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы в указанное им место.
Сотрудник полиции, обративший внимание на мужчину, который лежал рядом с гаражами, вызвал бригаду скорой помощи, после чего пациента вновь доставили в городскую больницу №4.