Орешкин обвинил «большую тройку» в затягивании повышения рейтинга России

Министр экономического развития Максим Орешкин рассчитывает, что в 2018 году кредитный рейтинг России будет повышен. Об этом глава Минэкономразвития заявил в интервью телеканалу «Россия​ 24».

По словам Орешкина, экономика страны вернулась к росту. «Инфляция низкая, и бюджет выходит в зону профицита, мы опять начинаем накапливать деньги в суверенных фондах — все показатели говорят, что рейтинг [России] не просто должен быть в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше», — пояснил министр.

Орешкин добавил, что агентства «большой тройки» (Moody’s, Fitch и S&P) «перестарались с понижением» кредитного рейтинга России. Министр полагает, что теперь рейтинговые агентства «максимально оттягивают» момент повышения позиций страны, чтобы «не признавать ошибки».

Moody’s 25 января подтвердило рейтинг России на уровне Ва1. По шкале агентства он является неинвестиционным. При этом Moody’s подчеркнуло, что макроэкономика страны «хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени».

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение агентства изменить прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный», отметил тот факт, что одним из основных драйверов улучшения агентство назвало бюджетное правило. По словам главы Минфина, речь идет о важнейшей структурной реформе, которая существенно снизила чувствительность российской экономики к внешним шокам.