В Москве полиция задержала волонтеров штаба Навального

Полиция задержала четырех волонтеров штаба политика Алексея Навального в Москве, их отвезли в ОВД «Даниловский». Об этом РБК сообщил руководитель московского штаба Сергей Бойко.

«Приехали, хотели зайти «в гости». Мы закрыли двери, а у них, видимо, постановления нет, поэтому ломать двери они не стали. Но задержали волонтеров Александра Пелевина, Мадину Авсетову, Константина Игнаткина, еще одного несовершеннолетнего. Он спросил: «Почему меня задержали?», а они ему: «Ты потерялся». Поэтому он в участке будет ожидать родителей. Остальным пока ничего не предъявлено. Да им и нечего предъявлять», — рассказал Бойко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что «не обладают информацией» о задержании активистов штаба.

В ОМВД России по Даниловскому району Москвы РБК подтвердили, что Александр Пелевин, Мадина Авсетова, Константин Игнаткин и несовершеннолетний волонтер находятся в отделении. «Да, эти люди доставлены к нам, документы на стадии оформления, рапортов пока нет, основания, почему их доставили, пока не прояснены. Как только будут рапорта, будет принято решение о составлении или не составлении материалов [дела]», — сообщил собеседник в ОМВД.

Ранее волонтеров штаба Навального задержали при раздаче листовок с приглашением на согласованную «забастовку избирателей» в Омске. Как поясняли представители штаба, у волонтеров не было паспортов​ и их отвезли в участок для выяснения личностей. В тот же день, 20 января, РБК узнал о задержании сборщицы подписей предвыборного штаба Ксении Собчак в Калужской области.