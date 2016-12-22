X5 Retail Group подала документы для листинга на Московской бирже

Один из крупнейших российских ретейлеов X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») подал пакет документов для размещения ценных бумаг на Московской бирже. Об этом говорится на сайте компании.

«Компания информирует о подаче на рассмотрение ПАО «Московская биржа» пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для целей проведения листинга глобальных депозитарных расписок X5 на Московской бирже», — сказано в сообщении.

О планах разместить свои депозитарные расписки (GDR) на Московской бирже X5 Retail Group сообщила в октябре 2017 года. Финансовый директор группы Светлана Демяшкевич поясняла, что компания таким образом планирует увеличить базу инвесторов. Кроме того, X5 Retail Group рассказывала о намерении войти в индекс MSCI Russia, который служит ориентиром для международных инвесторов.

«Пятерочка» (ранее головная структура будущего X5 Retail Group) провела IPO на Лондонской бирже в 2005 году. На начало 2017 года в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже было GDR на 37,64% акций компании. Одна GDR соответствует 0,25% обыкновенной акции. Еще 47,86% компании принадлежит основному акционеру — структурам «Альфа-Групп», 14,43% — основателям сети «Пятерочка».

В 2017 году выручка X5 ​выросла на четверть, до 1,28 трлн руб., годовой уровень прироста составил 261,3 млрд руб. Такой рост выручки в X5 Retail Group объяснили ростом сопоставимых продаж на 5,4%, а также увеличением торговой площади на 27,4%.