Сбербанк назначил нового председателя правления украинской «дочки»

Председателем правления украинской «дочки» Сбербанка назначена Ирина Князева. Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Ранее Князева была заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» на Украине.

«Князева — опытный банкир и управленец, имеет высокую деловую репутацию в банковском сообществе Украины. Желаю ей успехов в новой роли», — сказал председатель совета директоров банка Лев Хасис. Князева приступит к своим обязанностям 1 февраля.

В сентябре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах свернуть работу кредитной организации в нескольких странах Европы, в том числе на Украине. Позднее заявку на покупку украинской «дочки» банка направил белорусский Паритетбанк. В конце ноября прошлого года украинские «Вести» сообщали о намерении экс-главы Службы безопасности Украины Валерия Хорошевского приобрести украинскую «дочку» Сбербанка.



